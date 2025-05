Nick Petersen verlängert beim EC-KAC.

Das geben die Kärntner am Montagmorgen bekannt. Der 35-jährige Kanadier war in der vergangenen Saison bester Scorer der Klagenfurter, schon seit 2018 spielt er beim KAC. In 358 Spielen für die Rotjacken sammelte der Rechtsschütze 373 Scorerpunkte (138 Tore, 235 Vorlagen) und gewann zweimal die Meisterschaft. Mit 350 Scorern in der Liga ist er der beste Importspieler, der jemals für den KAC auflief.

Petersens neuer Vertrag läuft bis 2025/26, er geht damit in seine achte Saison.

"Ein Schlüsselspieler"

"Nick Petersen ist, seitdem er vor sieben Jahren zu uns kam, ein Schlüsselspieler in unserer Offensive. Man erkennt bei ihm aber auch immer noch Fortschritte, so ist er in den beiden vergangenen Saisonen als Spieler noch einmal vielseitiger, variabler und auch verantwortungsbewusster geworden."

Fury sagt weiter: "Wir wissen exakt, was wir uns von Nick Petersen erwarten können, umgekehrt weiß auch er sehr genau, was er an Klagenfurt und am EC-KAC hat. Das war eine gute Basis, um unsere Zusammenarbeit zu Konditionen, die für alle Beteiligten passen, fortzusetzen."

Nick Petersen sagt: "Ich freue mich, ich freue mich wirklich sehr, dass ich nach sieben Saisonen weiterhin beim EC-KAC spielen kann. Klagenfurt ist mein Zuhause geworden, am Eis und abseits davon. Für mich ist der EC-KAC mehr als ein Eishockeyklub, nach dieser langen Zeit fühlt er sich mehr wie eine erweiterte Familie an."

Stand der Kaderplanung 2025/26:

Torhüter: Sebastian Dahm (2026), Florian Vorauer (2027)

Abwehr: Jesper Jensen Aabo (2026), Thimo Nicki (2027), Clemens Unterweger (2026)

Angriff: Matt Fraser (2026), Mathias From (2026), Luka Gomboc (2026), Raphael Herburger (2026), Fabian Hochegger (2026), Thomas Hundertpfund (2026), Jan Mursak (2026), Daniel Obersteiner (2028), Nick Petersen (2026), Simeon Schwinger (2026), Finn van Ee (2026)

Fixierte Abgänge: Steven Strong, Thomas Klassek, Kevin Clark, Nick Pastujov, Senna Peeters

