ÖSV-Männer bei souveränem Staffel-Sieg von Norwegen abgeschlagen

Die Norweger sind in Hochfilzen einmal mehr eine Klasse für sich. Österreich landet am Ende auf Rang 14.

ÖSV-Männer bei souveränem Staffel-Sieg von Norwegen abgeschlagen Foto: © GEPA
Für die ÖSV-Biathleten gibt es in Hochfilzen in der Staffel nichts zu holen!

Der Sieg geht in überlegener Manier an Norwegen. Frankreich wird Zweiter, hat jedoch über 43 Sekunden Rückstand auf das Quartett Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lagreid und Vetle Sjaastad Christiansen. Schweden komplettiert das Stockerl.

Das Österreicher-Quartett Dominic Unterweger, Simon Eder, David Komatz und Fabian Müllauer wird am Ende 14. Der Rückstand auf Sieger Norwegen beträgt 4:06 Minuten. Die drei Strafrunden am Ende sind eine zu große Hypothek, um beim Heim-Rennen in die Top 10 vorzustoßen.

