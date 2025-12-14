Enttäuschender ÖSV-Hochfilzen-Abschluss in Frauen-Verfolgung

Österreichs Frauen schließen das Weltcup-Wochenende in Hochfilzen ohne Top-Platzierung ab.

In der Verfolgung am Sonntag ist Anna Gandler die bestplatzierte Österreicherin, das allerdings nur auf Rang 37 (2 Fehler/+2:39,6). Sie ist auch die einzige ÖSV-Athleten, der eine Verbesserung gelingt (Platz 48 im Sprint).

Der Sieg geht an die Italienerin Lisa Vittozzi, die die gesamte letzte Saison wegen einer Rückenverletzung verpasste und ihren ersten Weltcupsieg seit Canmore im März 2024 einfährt. Die 30-Jährige arbeitet sich mit einer fehlerfreien Schussleistung von Rang 14 nach vorne und gewinnt am Ende mit 11,4 Sekunden Vorsprung.

Platz zwei geht an Anna Magnusson aus Schweden (1 Fehler), Dritte wird die Norwegerin Maren Kirkeeide (3 Fehler/+39,5 Sek.). Sprint-Siegerin Lou Jeanmonnot muss sich nach drei Fehlern mit Rang sieben begnügen (+51,5 Sek.).

Wieder keine Weltcup-Punkte für Hauser

Ein enttäuschendes Ergebnis liefert Lisa Hauser ab, die wieder die Punkteränge verpasst. Nach Platz 41 im Sprint belegt sie auch in der Verfolgung (5 Fehler/+3:03,2) Rang 41.

Anna Andexer (5 Fehler/+3:25,2) rutscht von Platz 31 nach dem Sprint auf Rang 47 ab, und Anna Juppe (6 Fehler/+3:40,4) fällt von Platz 18 auf Rang 50 zurück.