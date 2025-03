Der Slowene Jakov Fak sorgt beim verkürzten Einzelbewerb auf der Pokljuka für eine Sensation!

Er gewinnt erstmals seit fast genau zehn Jahren ein Rennen, der 37-Jährige bleibt als einziger Athlet in der erweiterten Weltspitze fehlerfrei und zeigt auch in der Loipe eine bärenstarke Leistung.

Seinen bisher letzten Sieg holte Fak am 22. März 2015 in Chanty-Mansijsk. Kurz nach Beginn des Rennens setzt ein Graupelschauer ein, der die ohnehin schon herausfordernden Bedingungen zusätzlich erschwert, mit denen Fak am besten zurechtkommt.

Zweiter wird Sturla Holm Laegreid (NOR), der eine Scheibe verfehlt, die ihm letztlich den Sieg kostet (1/+34,3). Rang drei sichert sich der Schwede Martin Ponsiluoma (2/+44,3).

Komatz mit Weltklasse-Schlussrunde

Österreichs Athleten zeigen trotz widriger Wetter-Umstände eine mannschaftlich gute Leistung.

David Komatz wird als 20. bester ÖSV-Loipenjäger (1/+3:41,1) und packt einmal mehr seine Qualitäten auf der Schlussrunde aus. Im letzten Umlauf brennt er die sechstschnellste Zeit in den Schnee und lässt damit Top-Athleten wie Tommaso Giacomel (ITA) und Quentin Fillon-Maillet (FRA) hinter sich.

Insgesamt schaffen es drei Österreicher in die Top 30. Simon Eder wird 26. (2/+4:05,8), knapp hinter ihm landet Comebacker Felix Leitner als 29. (2/+4:13,8). Auch Patrick Jakob holt als 37. Weltcuppunkte (3/+5:01,0).

Einen gebrauchten Tag erlebt Fredrik Mühlbacher, der sieben Scheiben verfehlt und auf Rang 80 landet (+8:31,4).

