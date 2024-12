Österreichs Biathletinnen erleben beim Weltcup in Le Grand-Bornand im Sprint-Bewerb eine ähnlich schwere Pleite wie tags zuvor die ÖSV-Männer. Hier nachlesen >>>

Anders als Simon Eder und Co. liegt bei den Frauen die Krux im Schießen. Anna Andexer, Lea Rothschopf und Anna Gandler müssen dreimal in die Strafrunde, Lisa Hauser sogar fünfmal. Dunja Zdouc konnte krankheitsbedingt nicht starten.

Die Folge: Als 50. schafft es die 21-jährige Andexer mit einem Rückstand von 2:17,3 Minuten als einzige Österreicherin in den Verfolgungsbewerb, bei dem die Top 60 des Sprints antreten dürfen. Rothschopf (+3:01,0) liegt als zweitbeste Österreicherin bereits auf Rang 68. Gandler (+3:05,2) landet an der 72. Stelle, Hauser (+3:23,3) wird gar nur 80.

Nicht nur am Schießstand, auch in der Loipe liegen die heimischen Loipenjägerinnen doch deutlich zurück. Andexer verliert als 35. etwa 1:25,2 Minuten auf die Laufschnellste Anamarija Lampic, Hauser (43. Laufzeit) ist knapp elf Sekunden langsamer als die Salzburgerin. Rothschopf (57.) und Gandler (67.) verlieren genau bzw. mehr als zwei Minuten.

Heimsieg für Frankreich, Lampic erstmals am Stockerl

Die französischen Fans dürfen hingegen über einen Heimsieg von Justine Braisaz-Bouchet jubeln.

Die dreifache Weltmeisterin der vergangenen Titelkämpfe in Nove Mesto leistet sich eine Strafrunde und hält die fehlerfreie Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß aus Deutschland um 1,4 Sekunden hinter sich.

Lampic darf sich mit Platz drei über ihren ersten Podestplatz im Biathlon-Weltcup freuen. Die ehemalige Langläuferin aus Slowenien verliert trotz zweier Strafrunden nur 13,7 Sekunden auf die Triumphatorin.

Am Samstag stehen in der knapp über 2.000 Einwohner fassenden Gemeinde im Osten Frankreichs die Verfolgungsbewerbe (Männer 12:30 Uhr, Frauen 14:45 Uhr) an, bei aus rot-weiß-roter Sicht nur Simon Eder bzw. Anna Andexer zu sehen sein werden.