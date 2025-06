Marc Marquez bleibt der Sprint-König der MotoGP.

Der spanische Ducati-Pilot gewinnt das Sprintrennen im Rahmen des Grand Prix der Niederlande in Assen von Platz vier kommend vor seinem jüngeren Bruder Alex.

Es ist der neunte Sprint-Sieg in dieser Saison für den Superstar, Bruder Alex wird zum neunten Mal Zweiter. Nur in Silverstone konnte der Gresini-Pilot den Spieß umdrehen.

Bezzecchi holt erstes Sprint-Podium für Aprilia

Marco Bezzecchi fährt mit Platz drei das erste Sprint-Podium für Aprilia im Jahr 2025 ein, VR46-Fahrer Fabio di Giannantonio wird Vierter.

Doppel-Weltmeister Francesco Bagnaia kommt trotz Startplatz zwei nicht über den fünften Rang hinaus und verliert in der WM weiter an Boden.

Pole-Setter Fabio Quartararo beendet den Samstag auf Rang vier liegend nach einem Sturz im Kiesbett.

KTM fährt wieder hinterher

KTM hat neuerlich keine Chance auf die Podestplätze.

Maverick Vinales (Tech3) landet als bester Pilot auf einer KTM RC16 an der sechsten Stelle, Werkspilot Pedro Acosta wird nach einer Drei-Sekunden-Strafe aufgrund mehrerer Überschreitungen der Track Limits Neunter. Sein Werkskollege Brad Binder muss sich mit Rang zehn und Enea Bastianini mit dem 13. Platz begnügen.

In der Weltmeisterschaft liegt Marc Marquez nun 43 Punkte vor Alex Marquez, Bagnaia auf Rang drei hat bereits 117 Punkte Rückstand auf den WM-Dominator.

Das Hauptrennen in der "Cathedral of Speed" steigt am Sonntag (14 Uhr).

