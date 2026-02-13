3er-Gondel
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?
Die 3er-Gondel hat die fünf besten Slalomläufer der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.
Textquelle: © LAOLA1
In einer neuen Episode der 3er-Gondel ranken Daniela Kulovits und Maximilian Girschele die fünf besten Slalomläufer der Ski-Geschichte.
Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, in dem eine absolute Ski-Legende an der Spitze steht. Auch zwei Österreicher haben es in die Top 5 geschafft.
Stimmst du dem Ranking zu – oder fehlt für dich ein Torläufer?
