3er-Gondel

Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?

Die 3er-Gondel hat die fünf besten Slalomläufer der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.

Kommentare

In einer neuen Episode der 3er-Gondel ranken Daniela Kulovits und Maximilian Girschele die fünf besten Slalomläufer der Ski-Geschichte.

Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, in dem eine absolute Ski-Legende an der Spitze steht. Auch zwei Österreicher haben es in die Top 5 geschafft.

Stimmst du dem Ranking zu – oder fehlt für dich ein Torläufer?

Hier ansehen:

Die 3er-Gondel als Podcast:

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Jean-Noël Augert (Frankreich) - 13 Weltcupsiege
#7 - Benjamin Raich (Österreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Gold! Brignone: "Wusste nicht, ob ich je wieder Skifahren werde"

Gold! Brignone: "Wusste nicht, ob ich je wieder Skifahren werde"

Olympia
3
Hütter: "So ein Gefühl hatte ich auf einer Skipiste noch nie"

Hütter: "So ein Gefühl hatte ich auf einer Skipiste noch nie"

Olympia
4
Rodler als Medaillen-Lieferanten: "Haben gekämpft wie die Löwen"

Rodler als Medaillen-Lieferanten: "Haben gekämpft wie die Löwen"

Olympia
3
"Heikle Situation bewältigt" - Ärzte mit Vonns Genesung zufrieden

"Heikle Situation bewältigt" - Ärzte mit Vonns Genesung zufrieden

Olympia
Nach Olympia: Ledecka offenbart Verletzung

Nach Olympia: Ledecka offenbart Verletzung

Olympia
Heute kein Ski-Rennen bei Olympia! Der weitere Zeitplan

Heute kein Ski-Rennen bei Olympia! Der weitere Zeitplan

Olympia
Olympia, Freitag 13.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Freitag 13.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
1

Kommentare

Ski Alpin Olympische Winterspiele Olympia 2026 Sport-Talk Maximilian Girschele Daniela Kulovits Wintersport LAOLA1+ 3er-Gondel Ranked Ingemar Stenmark Marcel Hirscher Henrik Kristoffersen Benjamin Raich Alberto Tomba Slalom-Weltcup Slalom