presented by

Hier ist Episode 23 der 3er-Gondel!

Der Ski-Weltcup biegt in die finale Woche ein, die ÖSV-Frauen haben vor allem in Person von Conny Hütter noch ausgezeichnete Chancen auf eine Kristallkugel. Die Steirerin liegt in der Abfahrt nur 16 Punkte hinter der Führenden Federica Brignone. Die 3er-Gondel-Hosts Dani, Max und René diskutieren, ob ihr die Titelverteidigung gelingt.

Außerdem sprechen die drei über das RTL-Karriereende von Manuel Feller sowie die neuesten Updates im norwegischen Anzug-Skandal.

Die Themen von Episode 23 im Überblick:

Die verbleibenden Kugel-Entscheidungen im Ski-Weltcup

Das RTL-Karriereende von Manuel Feller

Die neuesten Updates im norwegischen Anzug-Skandal

Hörl oder Tschofenig - wer gewinnt den Gesamtweltcup?

Hier ansehen:

Hier anhören: