Finals: Special Olympics und Floorball stärken Inklusion

Während der Sport Austria Finals 2025 in Innsbruck wurde ein starkes Zeichen in Richtung Inklusion gesetzt!

Special Olympics Österreich und der Österreichische Floorball Verband (ÖFBV) haben ihre bereits erfolgreiche Zusammenarbeit ausgeweitet und im Rahmen der Finals eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

"Die Kooperation mit dem Österreichischen Floorball Verband läuft schon seit einiger Zeit und irrsinnig gut – intensiv, wertschätzend und auf Augenhöhe", erklärt Nicole Koch, Nationaldirektorin von Special Olympics Österreich. Diese Partnerschaft ermöglicht es Athlet:innen mit intellektueller Beeinträchtigung, aktiv und gleichberechtigt am Floorball-Sport teilzunehmen.

Wichtiges Zeichen der Inklusion gesetzt

Ein zentrales Element dieser Zusammenarbeit ist der Unified Floorball Cup – ein Turnierformat, bei dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam als Team antreten.

"Wir möchten zeigen, dass beeinträchtigte Menschen genauso gut Sport betreiben können wie alle anderen", so Koch.

Für ÖFBV-Präsident Karl Zehetner ist die Partnerschaft ein wichtiger Schritt, um bestehende Strukturen zu stärken und neue Perspektiven zu eröffnen.

Sportlicher Erfolg als Turbo

Und der Erfolg spricht für sich: Bei den Special Olympics World Winter Games im März 2025 holte das rot-weiß-rote Unified-Floorball-Team die Goldmedaille – ein historischer Meilenstein für den österreichischen Inklusionssport und ein Antrieb für die weitere Entwicklung.

"Floorball boomt – und Unified Floorball boomt mit", sagt Koch. In Vorarlberg, der Steiermark, im Burgenland und in Wien sind bereits inklusive Teams aktiv, weitere sollen folgen.

Der Österreichische Floorball Verband sieht darin großes Potenzial. "Floorball ist eine Sportart, in die man sehr schnell einsteigen kann. Und Special Olympics ist da unglaublich engagiert", betont Zehetner.

Ein inklusives Turnier mit Vorbildwirkung

Der Unified Floorball Cup besteht aus sechs Spieltagen in den Regionen West, Mitte und Ost, sowie einem großen Finalturnier in Graz zieht immer mehr Teams und Zuschauer:innen an.

Im Rahmen der Sport Austria Finals wird am Freitag in der MS Hötting West ein dazugehöriger Bewerb ausgetragen – für Sebastian Koller, stellvertretender Sportdirektor von Special Olympics, ein besonderes Highlight:

"Es ist sehr cool, einen kleinen Bewerb im Zuge der Finals auszurichten. Aber es ist noch viel cooler, dass wir einen inklusiven Floorball Cup auf die Beine gestellt haben. Es gibt diesen inklusiven Bewerb in dieser Form weltweit kein zweites Mal. Das macht uns stolz."

