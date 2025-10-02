Suche
    Naturel Dorf SCHÖNLEITN – Euer Traumurlaub wartet!

    Genießt unvergessliche Momente in der Natur: Euer Traumurlaub wartet im Naturel Dorf SCHÖNLEITN - jetzt mitbieten zugunsten der Österreichischen Sporthilfe.

    Naturel Dorf SCHÖNLEITN – Euer Traumurlaub wartet! Foto: © Heldentheater
    Textquelle: © Österreichische Sporthilfe

    Erlebt einen unvergesslichen Familienurlaub im idyllischen Naturel Dorf SCHÖNLEITN! Fünf Nächte pure Erholung für zwei Erwachsene und zwei Kinder – umgeben von atemberaubender Natur, frischer Bergluft und einer herzlichen Atmosphäre.

    Auch Vierbeiner sind im Dorf ganz herzlich willkommen! Das großzügige Frühstück ist inklusive, sodass ihr jeden Tag gestärkt in euer Abenteuer startet. Egal ob Entspannung oder Action, hier ist für jeden etwas dabei – perfekt für eine Auszeit vom Alltag! Nutzt die Chance und steigert mit für eine einzigartige Auszeit mit der ganzen Familie. 

    Traumhafte Erlebnisse warten auf euch!

    Das Package beinhaltet:

    • Dauer: 5 Nächte
    • Teilnehmer: 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 15 Jahre)
    • Ort: Naturel Dorf SCHÖNLEITN
    • Inklusive: Frühstück für die gesamte Familie
    • Besonderheiten: Familienfreundliche Umgebung mit vielfältigen Freizeitangeboten sowie Gäste-Aktivprogramm & Kinder/Jugendclub. Auch Vierbeiner sind herzlich willkommen!
    • Gültigkeit: 1 Jahr ab Auktionsdatum
    • Ausnahmen: Nicht gültig über Silvester sowie im Hochsommer (Mitte Juli – Mitte August & Bike Week)
    • Buchung: Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

