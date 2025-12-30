Partnertausch bei Österreichs Beachvolleyball-Männern

Partnerwechsel! Der Großteil der besten österreichischen Beachvolleyball-Männerteams tauscht vor der Saison 2026 seinen Mitspieler.

Moritz Pristauz wird erstmals mit Philipp Waller spielen. Routinier Alexander Horst bestreitet seine bereits 23. World-Tour-Saison mit Paul Pascariuc. Christoph Dressler spannt sich mit Mathias Seiser zusammen, Julian Hörl mit Laurenc Grössig und Laurenz Leitner mit Moritz Kindl.

Das ÖVV-Topteam Tim Berger/Timo Hammarberg bleibt hingegen unverändert. Auch die Frauen-Paare Dorina und Ronja Klinger sowie Lia Berger und Lilli Hohenauer treten weiterhin in gleicher Zusammensetzung an.