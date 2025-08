Die österreichischen Volleyballerinnen haben am Mittwoch in der EM-Qualifikation gegen Gruppensieger Griechenland in Athen 1:3 (-19,-14,18,-14) verloren.

Das Hinspiel im Vorjahr in Schwechat hatten die Griechinnen ohne Satzverlust gewonnen.

Letzter Gruppengegner des ÖVV-Teams ist am Samstag in Hartberg im Duell um Platz zwei Nordmazedonien, das man auswärts 3:0 besiegt hatte.

Die sechs Gruppensieger sowie die fünf besten Zweiten dürfen zur EM.