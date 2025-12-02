NEWS

Tagger und Co. dabei! ÖTV-Elite schlägt in Linz auf

Die drei bestplatzierten Österreicherinnen sind bei den Upper Austria Ladies Linz dabei.

Lilli Tagger, Julia Grabher und Sinja Kraus schlagen im nächste Jahr in Linz auf!

Beim "Upper Austria Ladies Linz" vom 5. bis 12. April 2026 im Linzer Design Center gehen mit Tagger, Grabher und Kraus die drei derzeit besten österreichischen Tennisspielerinnen an den Start. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt.

Bereits Anfang November hatte die russische Titelverteidigerin Jekaterina Alexandrowa ihre Zusage für das WTA-500-Event gegeben, das im kommenden Jahr erstmals auf Sand ausgetragen wird.

