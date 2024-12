Julia Grabher lässt das für sie schwierige Tennisjahr 2024 beim WTA-250er-Turnier in Auckland ausklingen. Dort ist die Vorarlbergerin am Montag erfolgreich gestartet.

Sie gewinnt ihr Auftaktmatch gegen die spanische Qualifikantin Leyre Romero Gormaz 2:6,6:3,7:6. Auf WTA-Ebene ist es der erste Sieg von Grabher seit August 2023. Nächste Gegnerin ist die vierfache Grand-Slam-Turniersiegerin Naomi Osaka aus Japan.

Kurz vor den US Open 2023 hatte sich Grabher am rechten Handgelenk verletzt und sich in der Folge für eine Operation entschieden. Danach begann ihr langer Weg zurück. Mittlerweile steht die Dornbirnerin im WTA-Ranking auf Position 470, sie möchte sich wieder zurück in die Top 100 kämpfen.