Der Hauptbewerb des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon geht ohne Österreicherin über die Bühne.

Nach Sinja Kraus (Spielbericht>>>) scheitert am Dienstag auch Julia Grabher gleich an der Auftakthürde der dreistufigen Qualifikation.

Die Vorarlbergerin, Nummer 141 der Welt, zieht gegen die britische Wild-Card-Spielerin Amarni Banks nach 1:37 Stunden mit 4:6,6:1,3:6 den Kürzeren.

Grabher kassiert im ersten Satz ein Break zum 1:2 und kann diesen Nachteil nicht mehr aufholen. Nachdem Durchgang zwei eine ganz klare Angelegenheit für die Vorarlbergerin gewesen ist, legt Banks in Satz drei mit einem Break zum 2:0 den Grundstein für den Sieg.

Bei den Männern trifft Filip Misolic in der 2. Runde am Mittwoch (2. Partie nach 12.00 Uhr) auf den Belgier Gauthier Onclin. Jurij Rodionov und Lukas Neumayer waren in der 1. Runde gescheitert. Fix im Hauptbewerb steht der zuletzt wieder an der Ferse angeschlagene Sebastian Ofner.