Für Sinja Kraus geht nicht unbedingt ein Traumjahr zu Ende.

Aufgrund von plötzlich aufgetretener Schmerzen im Handgelenk musste sich die 22-jährige Wienerin einer Handgelenks-Operation unterziehen.

Kraus beinahe schon wieder in den Top 200

"Ich habe das erst mal eine Zeit mitgeschleppt, aber es wurde nicht besser. Letztlich hat mir ein Spezialist zur Operation geraten, und ich bin echt froh, dass ich das dann nach Roland Garros gemacht habe", erzählt Kraus in einem Interview mit den Veranstaltern des "Upper Austria Ladies Linz", wo sie im kommenden Jahr (26. Jänner bis 2. Februar 2025) voraussichtlich als heimische Nummer eins antreten wird.

"Ich musste dann fast drei Monate pausieren, bin dann aber wieder wirklich gut in Form gekommen und habe im Sommer noch drei Turniere gewonnen. So konnte ich mich auch wieder an die Top 200 herankämpfen. Das habe ich so nicht erwartet und deshalb kann ich mit dem Jahr wirklich zufrieden sein", zieht die Weltranglisten-212. am Saisonende schlussendlich doch noch eine zufriedene Bilanz.

Kraus peilt Grand-Slam-Hauptfeld an

Im kommenden Jahr will sie weiter zulegen und erstmals den Sprung in die Top 150 schaffen. "Mein bestes Ranking bisher war ja 151. Außerdem arbeite ich natürlich darauf hin, mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers dabei zu sein. Das ist vielleicht Ende des Jahres realistisch."

"Ich will mich einfach noch öfter auf der großen Bühne mit den besten Spielerinnen messen und Erfahrungen auf diesem Level sammeln", so Kraus, die derzeit in Ludwigshafen ihre Vorbereitung absolviert.

Linz steht als Highlight auf dem Programm

Bereits am 25. Dezember geht der Flieger nach Australien, wo sie ihr Glück in der Qualifikation für die Australian Open versuchen wird.

Kurz danach steht dann mit dem "Upper Austria Ladies Linz" das nächste Highlight auf dem Programm: "Viele Leute kommen extra, um mir zuzuschauen. Ich werde es sicher etwas gelassener angehen, mir keinen Druck machen und bin sehr dankbar, wieder dabei zu sein."