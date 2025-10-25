Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger ist bei den Jiangxi Open in Jiujiang in den Hauptbewerb gerutscht.

Die 17-jährige French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen trifft bei dem WTA-250-Turnier in der ersten Runde auf die ein Jahr ältere Chinesin Zhu Chenting. Die Osttirolerin ist Nummer 229 der Welt, ihre Kontrahentin liegt auf 593.

Tagger hatte für mehrere Turniere in China für die Qualifikation eine Wildcard bekommen, in Jiujiang benötigt sie diese für die Teilnahme nicht.