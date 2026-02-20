Snigur, Daria SNI
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:0
6:1 , 6:0
Kraus im Viertelfinale out, aber erstmals in den Top 100

Damit ist sie die dritte Österreicherin in diesem Kreis.

Für Sinja Kraus ging zwar das WTA125-Turnier im portugiesischen Oeiras mit einer glatten Niederlage zu Ende, doch sie hat dennoch Grund zur Freude.

Die 23-jährige Wienerin machte im Viertelfinale gegen die Ukrainerin Daria Snigur bei einem 1:6,0:6 in 55 Minuten nur ein Game. Aber im Live-Ranking behielt sie ihren erstmaligen Top-100-Rang als 99. und kann vorerst nur noch von einer Spielerin überholt werden.

Damit scheinen ab Montag mit Julia Grabher, der eingebürgerten Russin Anastasia Potapova und Kraus erstmals seit 2010 drei ÖTV-Spielerinnen in diesem Kreis auf. Damals waren dies Tamira Paszek, Yvonne Meusburger und Patricia Mayr-Achleitner.

