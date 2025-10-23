Grabher, Julia GRA
Nahimana, Sada NAH
Endstand
2:06:2 , 6:1
NEWS
Kratzt an der Top-100! Grabher im Viertelfinale von Florianopolis
Österreich Nummer eins spielt sich mit dem Achtelfinal-Sieg in Brasilien noch näher an die Top-100 heran.
Julia Grabher rückt immer näher an die Top-100!
Die ÖTV-Athletin schlägt Sada Nahimana (242.) im Achtelfinale des WTA Challengers in Florianopolis (Brasilien) mit 6:2,6:1.
Der Viertelfinaleinzug im 125er-Turnier bedeutet für Österreichs Nummer eins eine weitere Verbesserung im Live-Ranking der Weltrangliste. Grabher verbessert sich um vier Plätze auf Rang 105.
Der 29-Jährigen fehlen somit nur noch 34 Punkte, um die Weltranglisten-100. Mayar Sherif zu überholen. Die Ägypterin ist in Florianopolis schon ausgeschieden.