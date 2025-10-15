Julia Grabher kämpft sich ins Achtelfinale von Rio

Julia Grabher und ihre brasilianische Kontrahentin Laura Pigossi (WTA-200.) gehen zum Auftakt des WTA-125-Turniers in Rio de Janeiro an ihre Grenzen.

In dem Duell über 2:39 Stunden gibt es zwei Tiebreaks. Am Ende setzt sich die Vorarlbergerin mit 7:6(5), 7:6(2) durch und steht im Achtelfinale des Bewerbs.

Im ersten Satz gibt Grabher (WTA-117.) ihren Aufschlag zum 5:6 ab, vereitelt in der Folge aber gleich fünf Satzbälle der Lokalmatadorin. Es kommt zum Tiebreak, in dem es eng bleibt. Grabher behält am Ende den kühleren Kopf und holt sich den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang geben beide Spielerinnen jeweils viermal den Aufschlag ab. Wieder geht es ins Tiebreak, in dem Grabher erneut die Oberhand behält.

Sinja Kraus schnell in nächster Runde

Das Spiel zwischen Sinja Kraus (WTA-135.) und der Brasilianerin Julia Konishi Camargo Silva (WTA-795.) bietet weniger Spannung. Die Wienerin setzt sich in nur 46 Minuten mit 6:0, 6:0 durch und steht wie Grabher im Achtelfinale.

In der Runde der letzten 16 treffen sowohl Grabher als auch Kraus auf Brasilianerinnen. Setzen sich die Österreicherinnen durch, kommt es im Viertelfinale zum Duell der ÖTV-Spielerinnen.

Im Doppel mussten sich Grabher und Kraus bereits in Runde eins gegen Panna Udvardy (HUN)/Simona Waltert (SUI) geschlagen geben.