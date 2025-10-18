Waltert, Simona WALGrabher, Julia GRA
Endstand
2:06:2 , 6:3
Endstation Halbfinale! Julia Grabher scheitert in Rio
Die Vorarlbergerin muss sich im Halbfinale der topgesetzten Schweizerin geschlagen geben, rückt aber dennoch den Top 100 näher.
Julia Grabher ist am Samstag im Halbfinale des WTA125-Turniers in Rio de Janeiro ausgeschieden!
Die Vorarlbergerin, die im Viertelfinale das ÖTV-Duell mit Sinja Kraus 6:0,5:7,6:3 gewonnen hatte, unterlag der topgesetzten Schweizerin Simona Waltert deutlich 2:6,3:6.
Im WTA-Ranking ist dennoch eine baldige Top-100-Rückkehr möglich, Grabher schiebt sich auf Platz 109.