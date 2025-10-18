Endstation Halbfinale! Julia Grabher scheitert in Rio

Julia Grabher ist am Samstag im Halbfinale des WTA125-Turniers in Rio de Janeiro ausgeschieden!

Die Vorarlbergerin, die im Viertelfinale das ÖTV-Duell mit Sinja Kraus 6:0,5:7,6:3 gewonnen hatte, unterlag der topgesetzten Schweizerin Simona Waltert deutlich 2:6,3:6.

Im WTA-Ranking ist dennoch eine baldige Top-100-Rückkehr möglich, Grabher schiebt sich auf Platz 109.