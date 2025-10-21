Kooperation zwischen OMNi-BiOTiC® & Tennisstar Alexander Zverev

Alexander Zverev, deutscher Profi-Tennisspieler, und OMNi-BiOTiC®, die Nr. 1-Probiotikamarke* im gesamten deutschsprachigen Raum, haben eine gemeinsame Mission: Das Institut AllergoSan unterstützt die Alexander Zverev Foundation, die sich für Kinder und Jugendliche mit Diabetes einsetzt.

Was viele nicht wissen: Im August 2022 machte Alexander Zverev seine Typ-1-Diabetes-Erkrankung öffentlich, die bei ihm im Alter von 4 Jahren diagnostiziert wurde. Auch während eines Tennismatches ist der aktuelle Weltranglisten-Zweite und Olympiasieger gezwungen, Insulin zu spritzen – in seiner Profikarriere nicht immer einfach. Mit seiner Foundation will er betroffenen, finanziell benachteiligten Kindern und Jugendlichen vor allem eine bessere Versorgung mit modernen Hilfsmitteln (z. B. konstante Glukosemesssysteme) sowie eine klinische Betreuung ermöglichen: „Ich bin dankbar, ein Leben führen zu können, das ich mir immer erträumt habe – ein Glück, das viele Menschen mit Diabetes nicht haben. Mit meiner Stiftung möchte ich betroffenen Kindern und Jugendlichen weltweit die Unterstützung geben, die sie brauchen. Ich möchte ihnen zeigen, dass man auch mit dieser Krankheit Großes erreichen kann.“

Die eigene Geschichte, die bewegt

All dies macht Alexander „Sascha“ Zverev und das Institut AllergoSan zu einem „Perfect Match“. „Wir freuen uns ganz besonders, mit Alexander Zverev einen Partner an unserer Seite zu haben, der sein eigenes Schicksal zum Anlass nimmt, um kranken Kindern und Jugendlichen zu helfen. Auch wir möchten tapferen kleinen Kämpfern beistehen und neuen Mut und neue Lebensfreude schenken. Das liegt mir persönlich sehr am Herzen,“ zeigt sich Prof. Anita Frauwallner entschlossen. Als Gründerin und CEO des Institut AllergoSan fokussiert sie sich seit mehr als 30 Jahren – ebenfalls aus einem schweren persönlichen Schicksalsschlag heraus – auf die wissenschaftliche Entwicklung von Produkten auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe, allen voran medizinisch relevanten Probiotika. Das Grazer Familienunternehmen gilt als international anerkanntes Kompetenzzentrum in der Mikrobiomforschung und begleitet – dank seiner intensiven Forschungsarbeit und des Bekenntnisses zu kompromissloser Qualität – täglich Menschen rund um den Globus auf ihrem Weg zu spürbar mehr Gesundheit und Lebensqualität.

Für einen starken, gemeinsamen Aufschlag

OMNi-BiOTiC® METAtox ist der entscheidende „Matchball“ im Zusammenspiel von Forschung und Spitzensport: Das wissenschaftlich herausragende Multispezies-Probiotikum unterstützt mit neun indikationsspezifisch ausgewählten Bakterienstämmen, die von Natur aus im menschlichen Darm vorkommen, gezielt dabei, Zucker und Fett im Blick zu behalten. Zahlreiche doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte klinische Studien bei Typ-2-Diabetikern[1−4] zeigen eine signifikante Verbesserung der Insulinresistenz, positive Effekte auf das Herz-Kreislaufsystem und den Stoffwechsel sowie eine Reduktion von Entzündung und Schmerzintensität. Ebenso bemerkenswerte Effekte zeigen sich bei Diabetespatienten auch in Bezug auf die Wundheilung und das Gewichtsmanagement.

Die Kooperation zwischen OMNi-BiOTiC® und der Alexander Zverev Foundation soll Bewusstsein für die weltweit steigende Belastung durch Diabetes schaffen und die Lebensqualität betroffener Kinder und Jugendlicher nachhaltig verbessern – all dies wird getragen von der Mikrobiomforschung und der Strahlkraft des Tennissports.

