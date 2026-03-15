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Djokovic muss für Miami Open verletzt absagen

Novak Djokovic muss das Turnier aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter auslassen. Im Vorjahr stand er noch im Finale.

Djokovic muss für Miami Open verletzt absagen Foto: © GETTY
Textquelle: © Associated Press
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Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Miami Open wegen einer Verletzung an der rechten Schulter abgesagt. Das gaben die Turnierverantwortlichen am Sonntag bekannt.

Djokovic ist sechsfacher Sieger des Turniers in Miami und stand achtmal im Finale. Beide Rekorde teilt er sich mit Andre Agassi in der ewigen Rangliste des Herreneinzels bei diesem Event.

Erfolge in Miami

Der Weltranglistendritte Djokovic verlor im Vorjahr das Finale von Miami gegen Jakub Menšík.

Djokovic selbst konnte das Turnier in den Jahren 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 gewinnen und erreichte zudem 2009 ein weiteres Mal das Endspiel.

Die Auslosung des Herrenturniers wird am Montag veröffentlicht.

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