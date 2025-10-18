Nummer 1 eliminiert: Erler greift in Stockholm nach Doppel-Titel

Alexander Erler greift nach dem ersten Doppel-Titel seiner Karriere.

Der 27-Jährige zieht zusammen mit dem US-Amerikaner Robert Galloway ins Doppel-Finale des ATP-250-Turniers in Stockholm ein. Das Duo bezwingt im Semifinale die topgesetzte italienische Paarung Bolelli/Vavassor mit 7:6(4), 7:6(1).

Im Finale bekommen es Erler/Galloway mit den Gewinnern des Duells zwischen Kirkov/Stevens (USA/NED) und Pavlasek/Zielinski (CZE/POL) zu tun.