Bolelli S / Vavassori A B/V
Erler A / Galloway R E/G
Endstand
0:2
6:7 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nummer 1 eliminiert: Erler greift in Stockholm nach Doppel-Titel

Alexander Erler und Robert Galloway werfen in Stockholm die topgesetzten Italiener aus dem Turnier und stehen im Finale.

Nummer 1 eliminiert: Erler greift in Stockholm nach Doppel-Titel Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alexander Erler greift nach dem ersten Doppel-Titel seiner Karriere.

Der 27-Jährige zieht zusammen mit dem US-Amerikaner Robert Galloway ins Doppel-Finale des ATP-250-Turniers in Stockholm ein. Das Duo bezwingt im Semifinale die topgesetzte italienische Paarung Bolelli/Vavassor mit 7:6(4), 7:6(1).

Im Finale bekommen es Erler/Galloway mit den Gewinnern des Duells zwischen Kirkov/Stevens (USA/NED) und Pavlasek/Zielinski (CZE/POL) zu tun.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Filip Misolic
Alexander Peya

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Miedler misslingt Stadthallen-Generalprobe

Miedler misslingt Stadthallen-Generalprobe

Tennis - ATP
1
Erste Bank Open LIVE: Neumayer und Schwärzler in der Quali

Erste Bank Open LIVE: Neumayer und Schwärzler in der Quali

Tennis
2
Dominic Thiem feiert emotionales "Comeback" bei RB BassLine

Dominic Thiem feiert emotionales "Comeback" bei RB BassLine

Tennis
„Unsere Währung sind die Punkte“ – Straka holt Sinner als Zupferd

„Unsere Währung sind die Punkte“ – Straka holt Sinner als Zupferd

Tennis - ATP
Thiem-"Comeback"! Pics von RB Bassline bei den Erste Bank Open

Thiem-"Comeback"! Pics von RB Bassline bei den Erste Bank Open

Tennis
Tennis im Herzen Wiens! Erlebe das Event am Rathausplatz!

Tennis im Herzen Wiens! Erlebe das Event am Rathausplatz!

Tennis
Erste Bank Open 2025: Turnierplan für Stadthalle und Marx Halle

Erste Bank Open 2025: Turnierplan für Stadthalle und Marx Halle

Tennis
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Stockholm Alexander Erler