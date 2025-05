ATP: Ehemaliger Topstar wird neuer Sinner-Coach

Jannik Sinner beendet seine Trainersuche für das kommende Jahr!

Der dreifache Grand-Slam-Sieger wird ab 2026 vom ehemaligen Weltranglistenersten Carlos Moya betreuet. Damit findet der Italiener für seinen aktuellen Trainer Darren Cahill einen wohl mehr als gebührenden Ersatz.

Denn Moya gewann neben seinem French Open-Titel 1998 insgesamt 20 persönliche ATP-Titel und begleitete den "Sandplatzkönig" Rafael Nadal ab 2017 bis zum Karriereende als Coach.

Sinner vermeldete hingegen bereits zu Beginn des Jahres die Trennung vom australischen Trainer. Der 59-Jährige plant nach 2025 nämlich seinen Ruhestand.

Unter Cahill holte Sinner seine drei Grand Slam-Titel und schaffte den Sprung an die Spitze des ATP-Rankings. Erst in der vergangenen Woche feierte der Italiener nach seiner Dopingsperre sein Comeback beim Masters in Rom und wurde erst im Endspiel vom Spanier Carlos Alcaraz gestoppt.

