Miedler zieht bei den Erste Bank Open ins Doppel-Halbfinale ein

Lucas Miedler hat mit seinem portugiesischen Doppelpartner Francisco Cabral das Halbfinale bei den Erste Bank Open in Wien erreicht.

Das Duo besiegt im Viertelfinale Joe Salisbury und Neal Skupski mit 6:3 und 6:4. Die Briten waren als Nummer vier des Turniers gesetzt.

Weiter geht es für Miedler und seinen Partner am Samstag. Dann treffen sie im Spiel um den Einzug ins Finale auf die indisch-schwedische Paarung Yuki Bhambri und Andre Göransson.

Nicht so gut ist es für Alexander Erler gelaufen. Er scheitert mit seinem amerikanischen Doppelpartner Robert Galloway nach einer deutlichen 2:6, 1:6-Niederlage gegen Harri Heliövaara aus Finnland und Henry Patten aus Großbritannien im Viertelfinale.

Im Vorjahr holten Erler/Miedler noch gemeinsam den Titel in Wien.