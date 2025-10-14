Filip Misolic ist in der ersten Stockholm-Runde chancenlos

Filip Misolic erleidet in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Stockholm eine klare Niederlage.

Der Steirer unterliegt dem Polen Kamil Majchrzak (ATP-75.) nach 1:21 Stunden Spielzeit mit 2:6, 2:6.

Österreichs Nummer eins hatte sich mit Dreisatz-Erfolgen über den schwedischen Lokalmatador William Rejchtman Vinciguerra sowie den Norweger Viktor Durasovic in den Hauptbewerb gespielt.

Schwache Aufschlagleistung

Gegen Majchrzak wird ihm eine schwache Aufschlagleistung zum Verhängnis. Misolic bringt zwar 62 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, gewinnt jedoch nur 51 Prozent der Punkte.

Im ersten Satz kassiert er beim Stand von 1:1 das erste Break, das nächste setzt es zum 2:5. Exakt dasselbe Bild bietet sich im zweiten Durchgang, in dem Misolic seinen Serve bei 1:1 und 2:4 nicht halten kann.

Der Nummer 95 der ATP-Weltrangliste bieten sich zwar Chancen, sich länger im Spiel zu halten, doch Misolic lässt alle sieben Breakbälle ungenutzt.

Nach aktuellem Stand würde der 24-Jährige trotzdem einen kleinen Sprung auf die 93. Position machen. Kommende Woche steht Misolic dank einer Wildcard im Hauptfeld der Erste Bank Open in Wien.