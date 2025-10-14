Majchrzak, Kamil MAJ
Misolic, Filip MIS
Endstand
2:0
6:2 , 6:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Filip Misolic ist in der ersten Stockholm-Runde chancenlos

Der Steirer macht nach überstandener Qualifikation gegen den Polen Kamil Majchrzak nur vier Games.

Filip Misolic ist in der ersten Stockholm-Runde chancenlos Foto: © GEPA
Kommentare

Filip Misolic erleidet in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Stockholm eine klare Niederlage.

Der Steirer unterliegt dem Polen Kamil Majchrzak (ATP-75.) nach 1:21 Stunden Spielzeit mit 2:6, 2:6.

Österreichs Nummer eins hatte sich mit Dreisatz-Erfolgen über den schwedischen Lokalmatador William Rejchtman Vinciguerra sowie den Norweger Viktor Durasovic in den Hauptbewerb gespielt.

Schwache Aufschlagleistung

Gegen Majchrzak wird ihm eine schwache Aufschlagleistung zum Verhängnis. Misolic bringt zwar 62 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, gewinnt jedoch nur 51 Prozent der Punkte.

Im ersten Satz kassiert er beim Stand von 1:1 das erste Break, das nächste setzt es zum 2:5. Exakt dasselbe Bild bietet sich im zweiten Durchgang, in dem Misolic seinen Serve bei 1:1 und 2:4 nicht halten kann.

Der Nummer 95 der ATP-Weltrangliste bieten sich zwar Chancen, sich länger im Spiel zu halten, doch Misolic lässt alle sieben Breakbälle ungenutzt.

Nach aktuellem Stand würde der 24-Jährige trotzdem einen kleinen Sprung auf die 93. Position machen. Kommende Woche steht Misolic dank einer Wildcard im Hauptfeld der Erste Bank Open in Wien.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Filip Misolic
Alexander Peya

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Gegen Borg-Sohn: Frühes Ofner-Aus in Stockholm

Gegen Borg-Sohn: Frühes Ofner-Aus in Stockholm

Tennis - ATP
16
Stark! Misolic kämpft sich ins Hauptfeld von Stockholm

Stark! Misolic kämpft sich ins Hauptfeld von Stockholm

Tennis - ATP
10
User-Endzone: Rache ist süß

User-Endzone: Rache ist süß

Football
Neuer Teamchef der Basketball-Frauen steht fest

Neuer Teamchef der Basketball-Frauen steht fest

Basketball
Ein Tag für die Fans: der SUPER FAN DAY

Ein Tag für die Fans: der SUPER FAN DAY

Tennis
Last-Minute-Sieg für die Bears, Niederlage für die Bills

Last-Minute-Sieg für die Bears, Niederlage für die Bills

Football
GEWINNSPIEL: 2 Tickets für die Nitto ATP Finals 2025 in Turin

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für die Nitto ATP Finals 2025 in Turin

Winzone
Kommentare

Kommentare

Filip Misolic Stockholm ATP-250 Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour