Djokovic verzichtet auf einen Start in Paris

Novak Djokovic wird beim ATP-1000-Turnier in Paris nicht antreten. Gründe dafür nennt der 38-Jährige nicht.

Djokovic verzichtet auf einen Start in Paris Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Novak Djokovic ist beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres in Paris nicht am Start. Der 38-jährige Serbe gibt am Dienstag auf Instagram seine Absage bekannt, ohne näher auf die Gründe einzugehen.

Mit sieben Titeln ist Djokovic Rekordsieger des Turniers in Paris. Für das Saisonfinale der besten Spieler in Turin (9. bis 16. November) ist der Weltranglisten-Fünfte bereits qualifiziert.

In diesem Jahr teilt sich der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger seine Kräfte vorsichtig ein. Seit dem French Open im Frühsommer hat er auf der ATP-Tour nur Wimbledon, das US Open und das Turnier von Shanghai bestritten.

Beim Exhibition-Event Six Kings Slam letzte Woche in Saudi-Arabien gab er im Match um den dritten Platz auf.

