Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau hat sich einige Tage nach einem Eingriff aufgrund von Komplikationen einer Notoperation unterziehen müssen.

Mittlerweile gehe es ihr aber wieder besser, wie die Kärntnerin am Sonntag in einem Instagram-Videoposting aus dem Krankenhaus berichtete. Weitere Details werde sie in den nächsten Tagen bekanntgeben, so die 31-jährige Medizinerin.

"Ich habe gestern notoperiert werden müssen. Ich habe vor einigen Tagen eine Operation gehabt, bei der eigentlich alles gut gegangen ist, aber gestern ist es zu Komplikationen gekommen und ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden", sagte Vadlau und gab Entwarnung. "Aber soweit alles gut. Ich werde mich in den nächsten Tagen genauer dazu melden, was da passiert ist, und euch auf dem Laufenden halten."

Abschließend rief Vadlau ihre Follower zur Demut auf. "Das Leben kann so schnell vorbei sein, von jetzt auf gleich. Seid einfach dankbar dafür, dass ihr gesund seid und ihr ein Dach über den Kopf habt."