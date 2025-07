Drei OeSV-Medaillen bei erstem Test im Olympiarevier 2028

Keanu Prettner/Jakob Flachberger erreichten bei der Regatta vor Long Beach in der 49er-Klasse den zweiten Platz, in der Nacra 17-Konkurrenz holten Laura Farese/Matthäus Zöchling ebenfalls Silber, Lukas Haberl/Clara Stamminger fuhren zu Bronze. Zwecks der Olympia-Vorbereitung bleibt das rot-weiß-rote Team noch bis Anfang August an der US-Westküste.

Prettner/Flachberger schafften bei der Regatta fünf Wettfahrtsiege, sie waren am Ende nur sechs Punkte hinter der siegreichen US-Paarung Nevin Snow/Ian MacDiarmid. "Wir haben einen ersten Einblick in die Bedingungen hier am Wasser bekommen", sagte Vorschoter Flachberger.

Für Haberl und Stamminger war es - hinter Farese/Zöchling - der erste gemeinsame Podestplatz. "Wir können von den ersten zwei Wochen hier schon einiges mitnehmen: Strömung, wie sich Welle und Wind anfühlen - das ist entscheidend, um dann auch in Europa geeignete Trainingsstandorte zu finden, die dem Olympiarevier ähnlich sind", meinte Steuermann Haberl.

Kampf gegen Wind und Wetter