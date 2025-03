Das Visma-Lease-a-Bike-Team rund um den zweifachen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard übernimmt bei Paris-Nizza die Kontrolle.

Die niederländische Equipe dominiert das Mannschaftszeitfahren auf der 3. Etappe nach Nevers und verhilft Vingegaards Teamkollegen Matteo Jorgenson zu dessen ersten Saisonerfolg. Der US-Amerikaner, der das einwöchige Etappenrennen im Vorjahr gewinnen konnte, schnappt sich somit vor Vingegaard die Führung in der Gesamtwertung.

Platz zwei geht bei dem auf der Formel-1-Strecke von Magny Cours gestarteten Wettkampf mit 14 Sekunden Rückstand an Jayco-AlUla und Kapitän Ben O'Connor. Das Red-Bull-BORA-Team sichert sich Rang drei, 24 Sekunden hinter Visma.

Gall verbessert sich vor erstem Berg-Test

Österreichs Radsport-Aushängeschild Felix Gall verliert knapp 39 Sekunden auf die Sieger und fährt mit seiner Decathlon-AG2R-Mannschaft die insgesamt siebtschnellste Zeit. Vor dem ersten Härtetest für die Klassementfahrer verbessert sich der 27-Jährige in der Gesamtwertung auf Platz 19 (+48 Sekunden).

Am vierten Teilstück nach "La Loge de Gardes" müssen die Fahrer am Mittwoch über 2700 Höhenmeter bewältigen. Gall will in diesem Jahr erneut bei der Tour de France für Furore sorgen.