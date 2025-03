Radsport: Van der Poel gewinnt Klassiker Mailand-Sanremo

Tadej Pogacar muss weiter auf seinen ersten Sieg beim Rad-Klassiker Mailand-Sanremo warten. Der slowenische Rad-Star wurde beim ersten Höhepunkt im Jahr 2025 im Sprint von Sieger Mathieu van der Poel und dem Italiener Filippo Ganna geschlagen.

Das Trio lieferte sich am Samstag in den letzten knapp 30 Kilometern einen packenden Kampf um den Sieg in der "Primavera". Für Van der Poel war es der zweite Erfolg in Sanremo nach 2023.

Pogacar, dem von den fünf wichtigsten Klassikern nur noch Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix fehlen, tat sein Möglichstes, um die Konkurrenz in den letzten beiden Anstiegen zu distanzieren. Doch der niederländische Klassiker-Spezialist Van der Poel hielt jedem Angriff stand und Zeitfahr-Weltmeister Ganna arbeitete sich immer wieder zurück.

Der Rest des Feldes, darunter Vorjahressieger Jasper Philipsen und die Österreicher Marco Haller (Tudor) und Patrick Gamper (Jayco), verlor den Anschluss schon beim vorletzten Anstieg an der Cipressa. Am Fuß des 3,6 Kilometer langen Anstiegs am berüchtigten Poggio hatte das führende Trio über 40 Sekunden Vorsprung.

Pogacars Angriffe reichen nicht

Pogacar griff vier-, fünfmal an, wurde aber nur Ganna zwischenzeitlich los. Der formstarke Italiener schloss erst 500 m vor dem Ziel auf der Via Roma wieder zum führenden Duo auf. Den Schlusssprint des 289 Kilometer langen Rennens hatte Van der Poel im Griff.

Der 30-Jährige gewann souverän von der Spitze aus. "Das ist schwer zu glauben. Ich war sehr fokussiert. Ich wusste, dass Tadej sehr stark ist. Ich habe mich gut gefühlt. Es ist hier der dritte Sieg in Serie für unser Team, das ist einzigartig", sagte Van der Poel.

Und ergänzte mit Blick auf Pogacars Attacken: "Er hat versucht, mich abzuhängen. Aber ich war sehr stark. Ich denke, ich habe ihn ein bisschen überrascht, als ich an der 200-Meter-Linie den Sprint eröffnet habe. Es war die richtige Taktik."

Die erste Austragung der Frauen nach 20 Jahren Pause gewann Europameisterin Lorena Wiebes. Die Niederländerin aus dem Team SD Worx setzte sich nach 156 km von Genua nach Sanremo im Sprint einer Spitzengruppe durch. Christina Schweinberger (Fenix) wurde nach Helferdiensten 45., Mona Mitterwallner (Human Powered Health) kam als 60. ins Ziel.