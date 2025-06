ÖRV-Ass Gall heiß auf Gesamtsieg bei Tour de Suisse

Österreichs Top-Radler Felix Gall nimmt die am Sonntag mit der ersten Etappe rund um Küssnacht startende Tour de Suisse mit großen Ambitionen in Angriff.

"Das Ziel ist natürlich schon die Gesamtwertung. Ich möchte vorne mitmischen, mich mit den Besten matchen, aber auch irgendwo ohne großen Druck", betonte der Osttiroler, für den der siebentägige Event als Generalprobe für die am 5. Juli startende Tour de France dient.

Gall, der in der vergangenen Woche auf eine Teilnahme an der stark besetzten Dauphine verzichtete, gehört in der Schweiz zum Favoritenkreis. In den vergangenen drei Wochen bereitete er sich mit seinem Decathlon-Team im Höhentrainingslager in Lausanne auf das Kommende vor.

Gall freut sich auf Restart

"Es war ein sehr, sehr gutes Trainingslager. Wir haben uns auch ein paar Anstiege angeschaut, die auch bei der Tour de France dabei sind", erklärte der 27-Jährige. Gall hatte 2023 bei der Frankreich-Rundfahrt u.a. mit dem Sieg auf der Königsetappe und Gesamtrang acht für Furore gesorgt, konnte den hohen Erwartungen 2024 aber nicht ganz gerecht werden.

"Ich freue mich jetzt extrem, nach der längeren Rennpause und nach einem sehr guten Aufbau wieder ins Renngeschehen einzusteigen", meinte Gall.

"Die Tour de Suisse taugt mir einfach. Es ist ein Rennen, das ich sehr gerne habe. Es sind einige Etappen mit dabei, die mir sehr gut liegen. Vor allem auch mit der letzten Etappe, mit dem Bergzeitfahren, ist es ein sehr gutes Profil hier." Sein Ziel: "Aggressiv unterwegs sein, Selbstvertrauen tanken für die Tour de France und die Woche einfach genießen."

