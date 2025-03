Tadej Pogacar wird am 13. April beim berüchtigten Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix an den Start gehen.

Das UAE Team Emirates bestätigt am Mittwoch den Plan des Weltmeisters, neben der Teilnahme an der Flandern-Rundfahrt auch eine Woche später in der sogenannten "Hölle des Nordens" Jagd auf seinen nächsten Meilenstein machen zu wollen.

Mit einem Sieg in Roubaix könnte Pogacar das vierte von fünf sogenannten "Monumenten des Radsports", welche die wichtigsten Eintages-Klassiker des Jahres beschreiben, auf seiner persönlichen To-Do-Liste abhaken. Drei dieser Rennen - Flandern, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt - hat der 26-Jährige bereits gewonnen. Bei Mailand-Sanremo musste er sich am vergangenen Samstag erneut knapp geschlagen geben.

Bisher gelang es lediglich den Belgiern Eddy Merckx, Rik Van Looy und Roger De Vlaeminck, alle fünf Monumente mindestens einmal zu gewinnen.

