    Belgischer Rad-Star verzichtet auf Straßen-WM

    Der 30-Jährige beendet die Saison beim "Super 8 Classic" in seiner Heimat. Bei WM und EM wird er nicht am Start sein.

    Belgischer Rad-Star verzichtet auf Straßen-WM Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    Der Belgier Wout van Aert wird diesen Herbst keine Straßen-WM und -EM bestreiten.

    Sein Team Visma–Lease a Bike begründete den Verzicht des Belgiers mit einer intensiven Saison, die bereits mit den Querfeldeinrennen im Winter begonnen hatte und über die Frühjahrsklassiker bis zu zwei Grand Tours führte.

    Seine erfolgreiche Saison will der Gewinner der Schlussetappe der Tour de France am 20. September mit der Teilnahme am Eintagesrennen "Super 8 Classic" in seiner Heimat beenden.

    Zuvor sind für den 30-jährigen Starts bei der Deutschland Tour und bei den beiden kanadischen World-Tour-Rennen in Québec und Montreal geplant.

