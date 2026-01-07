NEWS

Radsport: Ex-Giro-Sieger gibt Karriereende bekannt

Der Brite gewann neben der Giro d'Italia auch die Vuelta a Espana.

Der zweifache Grand-Tour-Sieger Simon Yates hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom Profi-Radsport bekanntgegeben.

Der 33-jährige Brite vom Team Visma-Lease a Bike hat 2018 die Vuelta a Espana und im vergangenen Jahr den Giro d'Italia gewonnen. Zudem holte der Zwillingsbruder von Adam Yates drei Etappensiege bei der Tour de France, die er 2023 auf Platz vier beendet hat.

Yates hat seine Karriere im Bahnradsport begonnen und 2013 in Minsk WM-Gold im Punkterennen gewonnen.

