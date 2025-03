Tour of Austria lockt 2025 sieben UCI WorldTeams an

Die Tour of Austria darf sich über ein starkes Teilnehmerfeld freuen.

Unter den zwanzig Mannschaften der 74. Auflage der Österreich-Radrundfahrt (9. bis 13. Juli) sind sieben UCI WorldTeams. Es sind dies Alpecin-Deceuninck (BEL), Lidl-Trek (USA), Team Jayco AlUla (AUS), INEOS Grenadiers (GBR), EF Education-EasyPost (USA), XDS Astana Team (KAZ) und UAE Team Emirates-XRG.

"Nachdem die Rennen bis zur Tour de France Anfang Juli noch nicht fix besetzt sind, könnte es also gut sein, dass wir mit Tobias Bayer und Michael Gogl (Alpecin), Patrick Konrad und Paul Verbnjak (Lidl Trek) sowie mit Felix Großschartner (UAE Team) auch den einen oder anderen rot-weiß-roten Legionär am Start haben werden", wird Tour-Direktor Thomas Pupp in einer Aussendung zitiert.

Fix scheint das Antreten des Titelverteidigers. "Wir werden mit Vorjahressieger Diego Ulissi kommen. Der achtfache Giro-Etappensieger ist bisher als einziger Fahrer fix geplant", sagte Helmut Dollinger aus dem Trainerstab von Astana. Die Tour of Austria 2024 forderte mit dem Norweger André Drege ein Todesopfer und ging mit einer Kondolenzfahrt zu Ende.