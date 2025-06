Tour of Austria: Konrad fällt Entscheidung über Start

Der Start von Radprofi Patrick Konrad bei der Tour of Austria 2025 ist am Donnerstag von seinem Team Lidl-Trek offiziell bestätigt worden.

Der Tour-de-France-Etappensieger, der den Giro d'Italia als Helfer bestritt und als 73. beendete, wird bei der Österreich-Rundfahrt auf den großen Sieg losgehen.

"Ein Gesamtsieg bei der Heimrundfahrt wäre für mich ein absolutes Karrierehighlight. Vor den heimischen Fans zu gewinnen wäre ein Traum", wurde Konrad in einer Aussendung zitiert.

Die Tour of Austria mit Start in Steyr und Ziel in Feldkirch geht von 9. bis 13. Juli in Szene.

