Valentina Höll kommt in guter Form zum Heim-Weltcup der Mountainbiker kommendes Wochenende in Leogang.

Die dreifache Weltmeisterin fuhr am Sonntag beim Downhill-Weltcup in Loudenvielle auf Rang zwei. Die 23-jährige Saalbacherin muss sich in den französischen Pyrenäen nur der Kanadierin Gracey Hemstreet um 3,169 Sekunden geschlagen geben.

Andreas Kolb landete auf Rang zwölf.

