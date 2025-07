Weltmeisterin Valentina Höll hat im sechsten Downhill-Weltcuprennen der Saison ihren fünften Podestplatz geholt - auf den ersten Sieg muss die Titelverteidigerin aber weiter warten.

In Andorra war am Samstag nur der Britin Tahnee Seagrave um 1,8 Sekunden schneller als die Salzburgerin, die zum dritten Mal in Serie Zweite wurde.

Im Weltcup führt Höll über 100 Punkte vor Gracey Hemstreet (CAN), vier Bewerbe stehen noch aus. Andreas Kolb wurde in Andorra Siebenter.

