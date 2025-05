Zweieinhalb Wochen nach ihrem Sturz-Aus auf dem Rennrad bei der Vuelta tritt Mona Mitterwallner in Nove Mesto schon wieder im Mountainbike-Weltcup in die Pedale.

Die im Gesicht lädierte Marathon-Weltmeisterin hat ohne Umschweife in ihrer Tiroler Heimat an der Form für den Neustart in ihrem Stamm-Metier gefeilt.

"Ich war viel alleine unterwegs, fünf, sechs Stunden am Rad, ohne einen Menschen zu treffen. Ich habe meine Gedanken und mich geordnet, und ich habe probiert, mich mit vielen härteren Trainings optimal vorzubereiten", sagte die 23-Jährige.

Sie fühle sich gut gerüstet für den Wiedereinstieg in Tschechien. "Ich bin voll fokussiert. Mich bei einem Rennen wieder richtig gut fühlen, das ist das, was ich will."

Beim Auftaktdoppel im April in Brasilien hatte sie wie Laura Stigger im Cross Country keinen Spitzenplatz erreicht. Für einen solchen sorgte überraschend Tamara Wiedmann als Fünfte.

Van der Poel zurück auf dem Mountainbike

Erstmals nach mehrjähriger Pause ist in Nove Mesto Mathieu van der Poel im Mountainbike-Weltcup am Start. Der Niederländer testet einige Wochen nach dem Ende seiner erfolgreichen Frühjahrsklassikersaison mit Siegen bei Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo die Konkurrenz.

Im September will der Ex-Straßenweltmeister und siebenfache Cross-Champion dann endlich auch den bisher ausgebliebenen WM-Titel auf dem Bike holen. Davor bestreitet er auch noch die Tour de France.

Crash! Boom! Bang!