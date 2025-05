Mona Mitterwallner hat am Sonntag den Cross-Country-Bewerb beim Mountainbike-Weltcup in Nove Mesto gewonnen.

Der 23-Jährigen gelingt damit zweieinhalb Wochen nach ihrem schweren Sturz mit Gehirnerschütterung bei der Vuelta der Frauen ein perfektes Comeback. Es ist der dritte Weltcuperfolg der Tirolerin, den sie im Sprint vor der Neuseeländerin Samara Maxwell und der Südafrikanerin Candice Lill sicherstellt. Laura Stigger wurde Sechste, Tamara Wiedmann 17.

Die letzten beiden Weltcupsiege von Mitterwallner liegen zwei Jahre zurück, seitdem kämpfte sie auch mit Krankheiten und Verletzungen.

"Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Ich war so lange nicht mehr ganz oben im Weltcup. Ein großes Danke auch an mein Team, das so hart dafür gearbeitet hat", sagt Mitterwallner. "Es lief perfekt, auch in den Abfahrten war ich heute sehr stark."

Mit drei Weltcuperfolgen hat sie nun gleich viele wie Elisabeth Osl stehen.

Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten