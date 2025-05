Der frühere Weltmeister Mads Pedersen hat seinen vierten Tageserfolg beim 108. Giro d'Italia gefeiert.

Der 29-jährige dänische Radsport-Star (Lidl-Trek) setzte sich auf der 13. Etappe bei einem spannenden Schlussanstieg knapp vor dem Belgier Wout van Aert (Visma) durch. Nach den 180 Kilometern zwischen Rovigo und Vicenza wurde der Gesamtführende Isaac del Toro Dritter und behielt somit das Rosa Trikot.

In der Gesamtwertung liegt der 21-jährige Mexikaner nun mit 38 Sekunden vor seinem spanischen UAE-Teamkollegen Juan Ayuso. Top-Favorit Primoz Roglic vom Red-Bull-Team liegt als Fünfter 1:35 Minuten hinter dem Gesamtführenden.

Am Samstag wartet der Ausflug der Profis in das Heimatland des einmaligen Giro-Gewinners Roglic. Von Treviso führen 195 km zum Rennende nach Slowenien mit Ziel in der Stadt Nova Gorica. Die größtenteils flache Etappe beinhaltet zum Rennende noch drei kurze Anstiege der vierten Kategorie. Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni in Rom.