Europameister! Thomas Frühwirth holt bei Triathlon-EM Gold

Para-Sportler Thomas Frühwirth hat seine stolze Erfolgsbilanz weiter aufgefettet.

Am Samstag holte sich der 43-jährige Steirer über 750 m Schwimmen, 21,8 km Handbike und 5 km Rennrollstuhl in 1:02:24 Stunden vor dem Niederländer Geert Schipper (1:08:26) Gold bei der Triathlon-EM in Besancon (Frankreich). Auf dem dritten Platz landete der Brite Joshua Landmann (1:12:58).

"Es war für mich eine echte Hitzeschlacht und im Rennrollstuhlfahren litt ich dann doch ziemlich. Die Wasserdusche im Ziel war mehr als willkommen und dringend nötig", zitiert der Österreichische Triathlonverband Sieger Frühwirth, der sich bei über 30 Grad Celsius gegen die Konkurrenz durchsetzte.

