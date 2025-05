Mit Daniel Habesohn ist Österreichs letzter Einzelspieler bei der Tischtennis-WM in Doha am Mittwoch ausgeschieden. Der 38-jährige Wiener verliert in Runde drei gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan klar mit 0:4.

Der letzte rot-weiß-rote Beitrag bei den Titelkämpfen in Katar ist Sofia Polcanova, die am Abend gemeinsam mit der Rumänin Bernadette Szöcs im Doppel gegen die tschechisch-slowakische Paarung Hana Matelova/Barbora Balazova im Achtelfinale antritt. Im Vorjahr hatten Polcanova und Szöcs bei der EM in Linz im Finale gegen die Beiden verloren.

Im Einzel war für Europameisterin Polcanova schon in der ersten Runde Schluss - sie musste sich der Weltranglistenersten Sun Yingsha mit 0:3 geschlagen geben.

