Das US-Justizministerium hat Klage gegen Kalifornien eingereicht, weil der US-Staat Transgender-Athleten weiterhin die Teilnahme in Frauen-Sportteams erlaubt.

Weibliche Sportlerinnen an Bildungsinstitutionen in Kalifornien seien "unfairer Konkurrenz und rücksichtsloser Gefährdung durch die Teilnahme von Männern in Sportteams für Frauen ausgesetzt", erklärte das Ministerium am Mittwoch (Ortszeit).

Die US-Justiz wirft dem Bundesstaat vor, gegen ein Gesetz zu verstoßen, das "Geschlechterdiskriminierung" in mit Bundesmitteln finanzierten Bildungsprogrammen verbietet. Kaliforniens Bildungsministerium erlaube die "illegale Diskriminierung weiblicher Sportlerinnen durch die Zulassung männlicher Teilnehmer", hieß es.

Demokratisch regiertes Kalifornien insbesondere im Visier der Republikaner in Washington

Im April hatte das Justizministerium bereits Klage gegen den Staat Maine eingereicht, weil dort Transgender-Athleten an Wettkämpfen für Frauen teilnehmen dürfen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beschloss, die Bundesmittel für öffentliche Schulen in dem nordöstlichen Staat zu kürzen.

Justizministerin Pam Bondi erklärte damals, dass Minnesota und Kalifornien die nächsten Staaten sein könnten, gegen die das Ministerium vorgeht. Mit der Klage ist das nächste Kapitel im anhaltenden Streit zwischen der Regierung des republikanischen Präsidenten Trump und dem demokratisch regierten Staat geschrieben.

Trump hatte im vergangenen Monat Tausende Soldaten der Nationalgarde nach Los Angeles entsandt, um Proteste gegen die Festnahme von Migranten ohne Papiere durch Bundesbeamte zu unterdrücken. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sprach von überwiegend friedlichen Protesten und kritisierte die Truppenentsendung.

