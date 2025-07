Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt hat mit der Ex-Fußballerin Viktoria Schnaderbeck und Ex-Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz zwei ehemalige Spitzensportlerinnen in den Sportbeirat geholt.

Schmidt freute sich in der ersten Sitzung am Donnerstag über diese "herausragenden Persönlichkeiten" im Sportbeirat. "Beide sind nicht nur Top-Sportlerinnen, sondern auch engagierte Stimmen für Gleichstellung, Diversität und Fairness im Sport", so Michaela Schmidt.

Mit insgesamt vier nominierten Frauen verstärkt das Sportministerium den Frauenanteil des Gremiums, das auch durch Sportverbände und Bundesländer beschickt wird.

Wichtiges Zeichen

Für die Sport-Staatssekretärin ein wichtiges Zeichen: "Wir brauchen im ganzen Sport, und auch in Gremien und Verbänden mehr weibliche Perspektiven. Wer über die Zukunft des Sports entscheidet, sollte das gesamte Spektrum der Sportrealität abbilden."

Förderpolitische Schwerpunkte des Ministeriums, das 2025 rund 202 Millionen Euro für die Förderung des Sports aufwendet, sind definiert. Man müsse Prioritäten setzen, daher werde gezielt in Projekte wie die tägliche Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche investiert. Die frühe Bewegungsförderung habe dabei nicht nur Vorteile für die Gesundheit der Einzelnen, sondern sei wirkungsvoll für den gesamten Sport.

Weitere Schwerpunkte sind die Frauenförderung, insbesondere Ausbildungsprogramme für Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen, sowie Gewaltprävention. "Jedes Kind - jedes Mitglied - muss im Sportverein geschützt sein vor Gewalt, Übergriffen und Diskriminierung", erläuterte Schmidt.

