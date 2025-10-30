NEWS

Fassotte-Debüt bei St. Pölten im Liga-Hit gegen Sturm Graz

Der neue Trainer von Serienmeister St. Pölten muss bei Sturm Graz ran. Der bisher makellose Tabellenführer Austria Wien empfängt den LASK.

Fassotte-Debüt bei St. Pölten im Liga-Hit gegen Sturm Graz
Der Belgier Laurent Fassotte gibt sein Debüt als Trainer von Frauenmeister St. Pölten am Samstag (16:45 Uhr) im Liga-Schlager daheim gegen Sturm Graz.

Der 47-Jährige hat vergangene Woche von Lisa Alzner übernommen und begibt sich nun mit seinem Team auf die Jagd auf den um fünf Punkte enteilten Leader Austria Wien. Und das im Verfolgerduell, wobei dem drittplatzierten Sturm bereits sieben Zähler auf St. Pölten fehlen. Austria Wien empfängt am Sonntag (12:45 Uhr) den LASK.

"Es ist ein Neubeginn für das Team und mich", sagte Fassotte. "Ich erwarte mir eine positive Einstellung meines Teams. Wir wollen mit einem Sieg dieses neue Kapitel beginnen."

Durch die Länderspielpause seien ihm freilich nur wenige Trainingstage mit dem gesamten Team geblieben. Austria wiederum hat mit zehn Siegen in zehn Spielen sowie 32:2 Toren bisher beeindruckt. "Wir wollen wieder bestmöglich in jenen Rhythmus kommen, den wir vor der Länderspielpause hatten", erklärte Trainer Stefan Kenesei.

