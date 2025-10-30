NEWS

Fitnesstrainer wirft eigenen Arbeitgeber aus dem Cup

Gersom Klok ist Fitnesstrainer beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen, hobbymäßig spielt er für den Vierte-Liga-Verein VV Hoogeveen. Im Cup gewinnt der Underdog sensationell mit 1:0.

Fitnesstrainer wirft eigenen Arbeitgeber aus dem Cup Foto: © Gersom Klok
Geschichten, die nur der Fußball schreibt!

Der niederländische Fitnesstrainer Gersom Klok traf im Cupspiel FC Emmen gegen VV Hoogeveen auf seinen Arbeitgeber. Er selbst ist bei FC Emmen als Konditionstrainer angestellt. In seiner Freizeit kickt er außerdem in der vierten Liga bei VV Hoogeveen. Dass gerade diese beiden Mannschaften nun im Cup aufeinandertreffen, ist ein großer Zufall.

Aber nicht nur das, der Außenseiter gewinnt sogar!

Mit 1:0 setzt sich der VV Hoogeveen gegen den klar favorisierten FC Emmen durch. Dass der Sieg nun eventuell negativen Einfluss auf die Anstellung des Fitness-Trainers hat, ist nicht zu befürchten.

