55 heimische Athleten gehen bei World Games an den Start

55 österreichische Athletinnen und Athleten nehmen an den 12. World Games teil.

Schauplatz des größten Events von nicht und noch nicht olympischen Sportarten ist Chengdu in China. Nach der für Donnerstag angesetzten Eröffnungsfeier geht es bis Sonntag nächster Woche (17. August) in 250 Bewerben um Medaillen. Die rot-weiß-rote Equipe tritt in zwölf Sportarten an. 2022 in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama reichte es für zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze.

Die ersten Aktiven des von Sport Austria beschickten österreichischen Teams reisten am Wochenende an. Motto des Großereignisses in der 20-Millionen-Metropole ist "Growth Beyond Excellence". Rund 5.000 Sportlerinnen und Sportler treten in insgesamt 34 Sportarten und 60 Disziplinen an.

Damit sind die immer im Jahr nach Sommer-Olympia ausgerichteten World Games von den Zahlen her größer als etwa Olympische Winterspiele. Das zum dritten Mal in Folge von Aria Siami als Delegationsleiter angeführte Equipe aus der Alpenrepublik umfasst 33 Frauen und 22 Männer.

Darunter drei Jahre vor der Olympia-Premiere des Sports das Flag-Football-Nationalteam der Frauen. Diese haben trotz der Auslosung in eine zusammen mit den USA, Kanada und China schwierige Gruppe ebenso Medaillenpotenzial wie etwa die beiden Faustball-Nationalteams.

"Schaufenster für die Vielfalt des Weltsports"

Zudem ist Rot-Weiß-Rot in folgenden Sportarten vertreten: Bogensport, Discgolf, Drone Racing, Jiu-Jitsu, Kickboxen, Orientierungslauf, Parkour, Speed Skating, Squash und Wakeboard. Bis auf Vorarlberg sind alle Bundesländer vertreten. Mit 21 Aktiven stellt Oberösterreich fast 40 Prozent des Aufgebots.

Sport-Austria-Präsident Hans Niessl bezeichnete die World Games als "einzigartiges Schaufenster für die Vielfalt des Weltsports". Laut Sport-Austria-Geschäftsführer Gerd Bischofter laufen die organisatorischen Vorbereitungen auf die österreichische Teilnahme seit gut einem Jahr in enger Kooperation mit den beteiligten Fachverbänden. Die österreichische Fahne bei der Eröffnung tragen Faustballerin Antonia Woltsch und Orientierungsläufer Jannis Bonek.

Die 20-jährige Wakeboarderin Mariella Flemme stellt die World Games für sich über alles, die EM-Dritte und WM-Vierte steht daher vor ihrem bisherigen Karriere-Höhepunkt. Flag-Footballerin Katrin Mansbart hat für sich und die Teamkolleginnen noch eine andere Perspektive gefunden:

"Für uns ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Natürlich sind die Top-3 wieder das Ziel." Bogenschütze Nico Wiener freute sich auf das Ambiente: "In China wird alles groß aufgezogen, es wird sicher ein riesengroßes Spektakel."

Das österreichische Aufgebot:

Bogensport

Leitner Rosemarie (BSV Zurndorf)

Wiener Nico (Bogenschützenclub Wiesfleck)

Flugsport

Schwarz Patrick (Direktmitglied ÖAEC)

Frisbee

Narath Raphaela Samira (Discgolf Club Graz)

Amann Stanislaus (STP DISCGOLF)

Jiu-Jitsu

Horak Johannes (Jiu-Jitsu Goshindo Pressbaum)

Riegl Gernot (Jiu-Jitsu Goshindo Pressbaum)

Fuhrmann Lisa (Jiu Jitsu Club Vila Vita Pannonia Wallern)

Fink Thomas (No Problem Baden)

Pamer Kerstin (No Problem Baden)

Brückner Verena (No Problem Baden)

Kick+Thaiboxen

Zimmermann Erik Alexander (WKC Union Velden)

Salzburger Noel (KC Kruckenhauser)

Orientierungslauf

Gröll Anna (OLC Graz)

Kastner Ylvi (Naturfreunde Wien)

Bonek Jannis (Naturfreunde Wien)

Reiner Matthias (Naturfreunde Villach Orienteering)

Speed Skating

Petutschnigg Anna (SC Latella Wörgl)

Squash+Rackets

Peychär Jacqueline (NV Squash-Union Wr. Neustadt Mödling)

Lutz Daniel (UNION Squashclub Aspang)

Turnen

Kahofer Tobias (TV Wattens)

Wasserski+Wakeboard

Binder Alina (Definitiv Orange)

Flemme Mariella (WBC jetlake Feldkirchen)

Faustball

Engleder Emilia Anna (Union Compact Freistadt)

Gahleitner Katharina (Union Raiffeisen dialog Telekom Arnreit)

Pinsker Jana (DSG SU Hirschbach)

Kammerhuber Jasmin (Union Haidlmair Schwingenschuh Nussbach)

Mayr Iris (Union Haidlmair Schwingenschuh Nussbach)

Scharinger Marie (SPG Wolkersdorf/Neusiedl)

Rudlstorfer Alina (Sportunion Reichenthal)

Unterauer Nina (DSG UKJ Froschberg)

Weglehner Ines Marie (Union Compact Freistadt)

Woitsch Antonia Franziska (Union Compact Freistadt)

Eckerstorfer Elias (DSG UKJ Froschberg)

Eidenhammer Lukas (UFG Grieskirchen/Pötting)

Einsiedler Philipp (UFG Grieskirchen/Pötting)

Hofstadler-Tröbinger Fabian (Union Compact Freistadt)

Hölzl Michael (AWN TV Enns)

Holzweber Jan Maximilian (AWN TV Enns)

Müllehner Karl (Union TIGERS Vöcklabruck)

Pühringer Martin (DSG UKJ Froschberg)

Walchshofer Elias (Union TIGERS Vöcklabruck)

Wiesinger Marcel Peter (Union Compact Freistadt)

Flag Football

Einfalt Sophie (Vienna Constables)

Hader Daniela (Amstetten Thunder)

Haischberger Mara (Amstetten Thunder)

Helm Magdalena (SC St. Pantaleon-Erla)

Kugler Karoline (Pannonia Eagles)

Mansbart Katrin (Vienna Constables)

Müllegger Helena Giovanna (Salzburg Ducks)

Peham Bianca (Amstetten Thunder)

Sottner Franziska Tabitha (Vienna Constables)

Spitzer Sophie (DeLaSalle Saints)

Stribrny Saskia (DeLaSalle Saints)

Troniarsky Viktoria Viola (SG Swarco Raiders Ladies)